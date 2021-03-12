"العالم الإسلامي للتربية والعلوم": السيدة انتصار السيسي ألقت كلمة مؤثرة خلال احتفالية المنظمة

قال الدكتور سالم محمد المالك مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إن كلمة قرينة الرئيس "إنتصار السيسي"، خلال احتفالية المنظمة كانت مؤثرة للغاية.





وتابع المالك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج " الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" كانت لكلمتها وقع وأثر في نفوسنا ونفوس المسلمات في العالم أجمع".





وأردف: "كلمات قرينة السيسي كانت مليئة بكل ما تحتاجها المرأة في العالم الإسلامي كما أكدت علي دور المرأة في المجتمع، مؤكدا: "التاريخ خلد المرأة المصرية من خلال شخصيات تاريخية".





وأشار مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إلي أن القيادة السياسية في مصر تولي المرأة اهتماما كبيرا وتدعم وجودها في العديد من المجالات.





وكانت قد قالت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، خلال كلمتها، إن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.