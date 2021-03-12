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أقصى مراحل الانحطاط.. ياسمين سعيد ترد على المدافعين عن متحرش المعادي

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:43 م
الاعلامية ياسمين
الاعلامية ياسمين سعيد
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حمزة شعيب
استنكرت الإعلامية ياسمين سعيد، الدفاع عن متحرش المعادي، قائلة إن البعض يطالب بستر هذا المتحرش الذي وصل لأقصي مراحل الإنحطاط بفعلته.

وتابعت ياسمين سعيد خلال تقديمها برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر": "دائما بندعو بالستر ولكن في حالة الإغتصاب والتحرش بالأطفال يجب أن يعلم الجميع حتي من باب الأخذ بالحذر من جانب الأهالي وحتي لا يتهاونون مع هذه الأفعال".

وأردفت الإعلامية: "الأطفال كائنات ضعيفة لا تستطيع الدفاع عن نفسها في أي ستر يكون في هذه القضية.. من المتوقع أن هذه ليست المرة الاولي لمتحرش المعادي".

وأضافت: "فيه ناس بتقول الطفلة غلطانة، وهي في سن 6 سنوات ولا تعي ولا تدرك أي شيء ومن الغريب أن يحملها البعض جرم هذه الواقعة".
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