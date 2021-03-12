محمد سعفان: الدولة ظهير قوي للعاملين في الخارج.. فيديو

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن وزارات القوى العاملة، والهجرة، والخارجية تنسق منذ عامين ل مسألة تشغيل العمالة المصرية فى الخارج.





وأضاف سعفان، خلال مداخلة مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الهدف من حملة" سجل نفسك" هو رعاية العاملين المصريين فى الخارج.





وأكد سعفان، أن اليوم هو أول أيام حملة سجل نفسك، وعلى العاملين فى الخارج التسجيل فيها لرعاية كافة مصالحهم، معقبا:" الدولة المصرية ظهير قوى للعامل المصرى فى الخارج".



