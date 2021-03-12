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توك شو

متحرش المعادي مصاب بهذا المرض.. تفاصيل

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:38 م
متحرش المعادي
متحرش المعادي
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حمزة شعيب
علقت الدكتورة رشا الجندى استشاري الطب النفسي، على واقعة متحرش المعادي والتي لاقت جدلا واسعا علي مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة:" أنا مشفقة علي الذين استغربوا هذه الواقعة لانهم لم يتعمقوا في دراسة علم النفس".

وتابعت الجندي خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج " الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" السوشيال ميديا كان هدفها التبليغ وليس الفضح، مشيرة إلي ان ظاهرة التحرش بالأطفال هي مرض نفسي".

وأوضحت:" إضطراب العشق الجنسي هو نوع من أنواع الامراض النفسية، مردفا:" قد يكون تحت تأثير مواد وقد يكون تعرض لمثل هذه الأمور في صغره ، فكلها أسباب".

وأردفت:" أتمني من الباحثين في علم النفس دراسة مرض إضطراب العشق الجنسي، لافتة إلي أنه من الممكن وجود أسباب خارجة عن الإرادة رغم كونهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي".

وأشارت إلي أن من أساليب العلاج السجن والعقاب مع تناول العقار النفسي، موضحة:" فيه حالات تعاقب وتعود لأفعالها، وعلاجهم ليس سهلًا ولكن بعض الدراسات أكدت ان الحل الإخصاء".
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