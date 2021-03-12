يوم حزين.. مصطفى بكري ناعيا الحاجة زينب: كانت مثالا للمرأة المصرية.. فيديو

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وأوضح بكري ، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" ، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن للحاجة زينب جهدا كبيرا في عمل الخير طوال حياتها، معقبا:" كانت نموذجا للمرأة المصرية".

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة زينب مصطفى ، التي وافتها المنية ، اليوم الجمعة، والتي سبق وتبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر.





وكتب الرئيس السيسي ، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "أنعى بمزيد من الحزن والأسى ، السيدة زينب مصطفى ، التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر".



