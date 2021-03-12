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يوم حزين.. مصطفى بكري ناعيا الحاجة زينب: كانت مثالا للمرأة المصرية.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:39 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن اليوم، هو يوم حزين؛ بسبب رحيل الحاجة زينب، التي تبرعت بقرطها، لصندوق تحيا مصر.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن للحاجة زينب جهدا كبيرا في عمل الخير طوال حياتها، معقبا:" كانت نموذجا للمرأة المصرية".

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة زينب مصطفى، التي وافتها المنية، اليوم الجمعة، والتي سبق وتبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "أنعى بمزيد من الحزن والأسى، السيدة زينب مصطفى، التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر". 

وأضاف الرئيس: "رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية، وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".
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