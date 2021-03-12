محافظ مطروح يوزع 50 ألف شتلة زيتون ويتفقد مخرات السيول

وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة ٥٠ ألف شتلة زيتون، على المزارعين بواقع ٤٠ شتلة لكل مزارع تكفي لزراعة فدان من الأرض بحضور النائب عيسي ابو تمر والنائبة سحر عيد والدكتور محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة والدكتور محمد سرحان مدير مركز البحوث التطبيقية، وذلك بمقر مركز التنمية المستدامة.









أشاد محافظ مطروح بالدور الذي يقوم به المركز من تقديم الدعم الفني والإرشادي والتوطين لمزراعي المحافظة.





فى نهاية الزيارة أهدى مدير مركز التنمية المستدامة كتاب الله لمحافظ مطروح تقديرا لمجهوداته المستمرة ودعمه الدائم للتيسير على مزراعي مطروح والارتقاء بالثروة الزراعيةبالمحافظة.









كما تفقد محافظ مطروح منطقة وادى الخروبة لمتابعة كافة الأعمال والسدود التى تقوم المحافظة بتنفيذها بالمنطقة لمواجهة اندفاع مياه الأمطار بعيدا عن التجمعات السكنية مع تخزينها لتعظيم الاستفادة منها منها .





و تفقد بناء السدود باجمالى 81 سد لتخزين المياه على مساحة 75 فدان والتى تحجز حوالي 170 الف متر مكعب من مياه الأمطار كما تفقد محافظ مطروح جهاز رصد الامطار والذى يقوم بقياس قوة تدفق المياه من الوادى وسرعة تدفقها .



