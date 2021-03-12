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محافظات

محافظ مطروح يوزع 50 ألف شتلة زيتون ويتفقد مخرات السيول

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:00 م
محافظ مطروح يوزع
محافظ مطروح يوزع 50 ألف شتلة زيتون ويتفقد مخرات السيول
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ايمن محمود
وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة ٥٠ ألف شتلة زيتون، على المزارعين  بواقع  ٤٠ شتلة لكل مزارع  تكفي لزراعة فدان من الأرض بحضور النائب عيسي ابو تمر والنائبة سحر عيد والدكتور محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة والدكتور محمد سرحان مدير مركز البحوث التطبيقية، وذلك  بمقر مركز التنمية المستدامة.
 


أشاد محافظ مطروح  بالدور الذي يقوم به المركز من تقديم الدعم الفني والإرشادي والتوطين لمزراعي المحافظة.

فى نهاية الزيارة  أهدى مدير مركز التنمية المستدامة كتاب الله لمحافظ مطروح  تقديرا  لمجهوداته المستمرة ودعمه الدائم  للتيسير على مزراعي مطروح والارتقاء بالثروة الزراعيةبالمحافظة.


كما تفقد محافظ مطروح   منطقة وادى الخروبة لمتابعة  كافة  الأعمال والسدود التى  تقوم المحافظة بتنفيذها  بالمنطقة لمواجهة اندفاع مياه الأمطار بعيدا عن التجمعات السكنية مع تخزينها  لتعظيم الاستفادة منها منها .

و تفقد بناء السدود باجمالى 81 سد لتخزين  المياه على مساحة 75 فدان والتى تحجز  حوالي 170 الف متر مكعب من مياه الأمطار  كما تفقد محافظ مطروح جهاز رصد الامطار والذى يقوم بقياس قوة تدفق المياه من الوادى وسرعة تدفقها .

وجه  محافظ مطروح خلال جولته لرئيس مجلس مدينة مرسي مطروح بسرعة عمل الصيانة اللازمة لاسلاك اعمدة الكهرباء بالمنطقة .حرصا على سلامة المواطنين .
محافظ مطروح يوزع 50 ألف شتلة زيتون ويتفقد مخرات السيول
محافظ مطروح يوزع 50 ألف شتلة زيتون ويتفقد مخرات السيول
محافظ مطروح يوزع 50 ألف شتلة زيتون ويتفقد مخرات السيول
محافظ مطروح يوزع 50 ألف شتلة زيتون ويتفقد مخرات السيول
محافظ مطروح يوزع 50 ألف شتلة زيتون ويتفقد مخرات السيول
محافظ مطروح يوزع 50 ألف شتلة زيتون ويتفقد مخرات السيول
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