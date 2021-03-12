القومي للمرأة: ستر متحرش المعادي يجعله يتمادى في أفعاله الإجرامية

علقت الدكتورة ناهد عبد الحميد عضو المجلس القومي للمرأة، علي واقعة متحرش المعادي من منظور أخلاقي وإنساني.





وقالت ناهد عبد الحميد خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج " الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر": "متحرش المعادي عديم الإنسانية ومشوه فكريا بفعله الذى يتخطي مراحل الإنحطاط".





وأردفت عضو المجلس القومي للمرأة :" أتعجب من الذين يلومون الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات والتي لا تعي أي شيء، قائلة:" أتمني ردعه بالقانون لانه لم يرحم ضعف الطفلة ".





وأضافت:" أعتقد أن هذه الواقعة ليست الاولي لمتحرش المعادي وأكيد ربنا ستره مرة واتنين وعشرة.. وستر الناس لهذا المجرم قد يجعله يتمادي في أفعاله الإجرامية".



