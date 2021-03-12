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التضامن تعلن شروط عودة الحضانات بالكامل لحماية الأطفال من كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:02 م
الأطفال في الحضانات
الأطفال في الحضانات
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محمد القاضي
قال محمود شعبان، مدير عام إدارة الأسرة والطفولة والمشرف على الحضانات بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك 15 ألف حضانة مرخصة علي مستوى الجمهورية.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم فتح 6850 حضانة على مستوي الجمهورية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الحضانات.

وأشار إلى أنه تم وضع مجموعة من الشروط لفتح الحضانات وسط حائجة كورونا، ومنها أن يكون هناك كاشف حراري لقياس حرارة الأطفال والعاملين بالحضانة، والتعقيم بشكل دوري ومستمر، إضافة إلى منع دخول أسر الأطفال أثناء اليوم الدراسي، إضافة إلى وجود غرفة عزل في الحضانة لوع الطفل بها في حالة وجود أي أعراض علي الأطفال، لحين عرضه على الطبيب المختص.

وأوضح، أنه تم حظر عمل السيدة الحامل أو المصابة بأي مرض مزمن داخل الحضانات، مشيرا إلى أنه لم يم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الحضانات على مستوى الجمهورية منذ ظهور الجائحة.
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