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فن

الليل ليل.. لطيفة تطرح أحدث أغانيها عبر تطبيق أنغامي

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:56 م
لطيفة
لطيفة
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محمد نحلة
أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن طرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم «الليل ليل» عبر تطبيق أنغامي. 

ونشرت لطيفة، تغريدة لها عبر تويتر، أرفقت فيها رابط الأغنية، وعلقت قائلة: «اسمعوا اغنيتي الجديدة #الليل_ليل دلوقتي حصريا على #أنغامي»، ليتفاعل الجمهور مع الأغنية. 

يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.    

وأعلنت الفنانة لطيفة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، لافتة إلى أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى.

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