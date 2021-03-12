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توك شو

بعد زيارتها.. نبيلة مكرم تزف بشرى لأهالي الواحات البحرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:51 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة والمصريين في الخارج
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عادل نصار
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنه من المهم للمسئول النزول والتواجد في مختلف المناسبات الاجتماعية، مشيرة إلى أن جولتها في الواحات البحرية لدعم الصناعة المحلية وإنتاج التمور رائعة جدا.

وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة :"ألتقينا بأهلنا في الواحات البحرية والهدف أيضا الترويج للتمور في هذه المنطقة ، وكلنا انبهرنا من مستوى الانتاج والمصانع الموجودة والنوعية والكمية".

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة والمصريين في الخارج، أنه جهد من وراء الخيال ونتائج رائعة من هذه الزيارة.

وأكملت :"أهل الواحات عزموني على الغداء وأطعمة جميلة وشوفنا كل كرم وحب واهتمام"، متابعة أن الفترة المقبلة سيتم التواصل مع المستثمرين ورجال الصناعات وعرض ما وجدناه في الواحات عليهم وسأدعوهم يأتون معي ويرون كل شيء بأنفسهم للاستثمار في هذه المنطقة المهمة.

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