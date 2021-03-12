وزير قطاع الأعمال: طرح أول 2000 محطة لشحن السيارات الكهربائية في منتصف 2022.. ونواب: نواكب التطور العالمي.. والمشروع يساهم في تقليل معدلات التلوث

عيد حماد يكشف مزايا السيارات الكهربائية وكيف تميزت عن العادية

القطامي:

السيارات القديمة تتسبب في تكلفة مالية ضخمة وتلوث للبيئة

نائب بالشيوخ:

إتجاه مصر لتصنيع السيارات الكهربائية يواكب التطور التكنولوجي العالمي





قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة المصرية ستنتج 25 ألف سيارة كهربائية في المرحلة الأولى، مشيرا إلى انه سيجرى تخصيص نصفها للتاكسيات والسيارات التي تعمل في شركتي أوبر وكريم، و سيجري الاتفاق على الأمور المرتبطة بطرح أول 2000 محطة شحن السيارات الكهربائية في منتصف عام 2022.









وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج "خط أحمر" ، "حصلنا من جمعية سائقي التاكسي على أماكن تجمعاتهم ووضعناها على خريطة وقمنا بتصوير الأماكن بعدها وتعاونا مع وزير التنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندري".





وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن السيارات الكهربائية ستخص كل الفئات ولن تقتصر على فئة واحدة: حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مستمرة لحين إنشاء وتحديد أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية".





وقال: " قدمنا الحافز الأخضر وهو عبارة عن دعم نقدي لكل سيارة منتجة محليا، ووزير الكهرباء أقر تعريفة عادلة لسعر الكهرباء، ونسقنا مع الوزارة بشأن محطات الشحن العامة لتحديد الحد الأقصى للتعريفة، فالسرعة المتوسطة هي 22 كيلو وات للساعة، و50 كيلو وات للساعة في السرعة الفائق".









وكان هشام توفيق قد أعلن أن الربع الأول من عام 2022 سيشهد تصنيع أول سيارة كهربائية من شركة النصر للسيارات.





وأشاد نواب البرلمان بإتجاه الدولة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، موضحين مزايا هذا المشروع المتعددة ودورها في تقليل معدلات التلوث للبيئة.









وفي هذا الصدد قال النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه في ظل إتجاه العالم للعمل بالسيارات الكهربائية ، يجب أن نكون مستعدين أيضا لمواكبة هذا التطور ، موضحا أنه بعد فترة من الزمن لن تكون هناك سيارات تعمل بماتور في حاجة إلى الغاز أو البنزين.









وكشف " حماد " في تصريحات خاصة لصدى البلد عن مميزات السيارات الكهربائية والفرق بينها وبين السيارات العاديه، موضحا أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانات دورية متكررة على عكس السيارات الأخرى والتي تكبد أصحابها أموال طائلة.





وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة حديثه، "إن السيارات الكهربائية ستساهم بشكل كبير في تقليل معدلات التلوث بسبب عدم وجود أي عوادم ناجمة عمها، على عكس العوادم التي تخرج من سيارات البنزين .









وأشار البرلماني عيد حماد، إلى سهولة شحن السيارات الكهربائية موضحا أنه يتم توصيلها بالكابل لفترة من الزمن قد لا تتجاوز ساعة ، وتكون كافية لمدة كبيرة بالنسبة للسيارة، لذلك سيتم العمل على إنشاء محطات لشحن هذه السيارات .









من جانبه ثمن النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ما تقوم به القيادة السياسة من جهود من أجل تحويل إتجاه مصر لتصنيع أول سيارة كهربائية من نوعها في البلاد بمصنع النصر للسيارات.









وأشار القطامي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن هذا التوجه المصري يأتي لمواكبة العالم والإنتهاء من السيارات التي تعمل بالبنزين، لما لها من أضرار بيئية وإقتصادية، حيث تتسبب في تكلفة مالية ضخمة فضلا عن العوادم الصادرة منها الملوثة للبيئة.









وطالب عضو اللجنة البيئية بالبرلمان، بضرورة تعاون جميع الجهات والوزارات المعنية بهذا الامر في الدولة ، من أجل العمل على نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، منوها إلى ضرورة الاستعداد لنشر الشواحن السريعة في الشوارع ومواقف السيارات في جميع أنحاء مصر.









وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية سلكت طريق التنمية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أهمية الإهتمام الرئاسي بالسيارات الكهربائية والتوسع في تصنيعها على الأراضي المصرية.





وأشار "البلشي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن اتجاه مصر لتصنيع أول سيارة كهربائية من نوعها في البلاد بمصنع النصر للسيارات، جاء مواكبة للعالم في توجهه في الانتهاء من السيارات التي تعمل بالبنزين والتي تتكلف أعباء مالية ضخمة علي أصحابها وتسبب تلوث كبير للبيئة.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تنظيف البيئة والحفاظ عليها من الملوثات ، والحفاظ أيضا على صحة الإنسان .



