خبير فيروسات بـ القومي للبحوث يحذر من القدرية في التعامل مع كورونا

أكد الدكتور محمد أحمد علي رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث ، أنه لا يوجد ما يسمى بـ موجات فيروس كورونا في العلم، موضحا أن مصطلح الموجات نطلقه على ظهور سلالات جديدة من الفيروس، وحتى الآن لم يتم رصد أي سلاسات جديدة من الفيروس في مصر.





وقال محمد علي لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع أعداد إصابات كورونا المٌعلن عنه من قبل وزارة الصحة خلال الأيام الماضية يرجع إلى عدم التعامل الجاد من قبل المواطنين مع الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ في هذه الأيام لا يمنع من انتشار الفيروس.



