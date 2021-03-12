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أخبار البلد

خبير فيروسات بـ القومي للبحوث يحذر من القدرية في التعامل مع كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:40 م
ارشيفية
ارشيفية
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نقابات وتحقيقات
أكد الدكتور محمد أحمد علي رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، أنه لا يوجد ما يسمى بـ موجات فيروس كورونا في العلم، موضحا أن مصطلح الموجات نطلقه على ظهور سلالات جديدة من الفيروس، وحتى الآن لم يتم رصد أي سلاسات جديدة من الفيروس في مصر.

وقال محمد علي لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع أعداد إصابات كورونا المٌعلن عنه من قبل وزارة الصحة خلال الأيام الماضية يرجع إلى عدم التعامل الجاد من قبل المواطنين مع الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ في هذه الأيام لا يمنع من انتشار الفيروس.

ووجه رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، نصيحة إلى المواطنين قائلا: لابد من اتباع تعليمات وزارة الصحة وعدم العشوائية والتساهل في الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن مفهوم القدرية في التعامل مع الفيروس أو الأمراض عامة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 505 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 145923 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 639 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 189000 من ضمنهم 145923 حالة تم شفاؤها، و11169 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.


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