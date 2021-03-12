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عزموني على أكلهم.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل زيارتها للواحات البحرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:46 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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عادل نصار
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تفاصيل زيارتها للواحات البحرية، مؤكدة أنه كان يوما رائعا ومليئا بالانبهار والجمال.

ووصفت مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أنه أهالي الواحات البحرية، قائلا :"عندهم كرامة، وعزة نفس، ووطنيين، ويقدمون جهدا رائعا في الواحات وشي عظيم".

وأكملت وزير الهجرة والمصريين في الخارج، أن :"أهل الواحات عزموني على الغدا وأطعمة جميلة وشوفنا كل كرم وحب واهتمام".

وتابعت الوزيرة، أنه من المهم للمسئول النزول والتواجد في مختلف المناسبات الاجتماعية، مشيرة إلى أن جولتها في الواحات البحرية؛ لدعم الصناعة المحلية وإنتاج التمور، كانت رائعة جدا.

وأضافت :"نلتقي بأهلنا في الواحات البحرية والهدف أيضا الترويج للتمور في هذه المنطقة، وكلنا انبهرنا من مستوى الإنتاج والمصانع الموجودة والنوعية والكمية".

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد التواصل مع المستثمرين ورجال الصناعات وعرض عليهم ما وجدناه في الواحات، وأدعوهم يأتون معي ويرون كل شيء بأنفسهم للاستثمار في هذه المنطقة المهمة.
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