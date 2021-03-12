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الحاجة زينب.. سيدة ضربت أروع الأمثال في الوطنية والانتماء الوفاء

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:55 م
السيسي
السيسي
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عادل نصار
عرضت الإعلامية دينا عصمت، في برنامجها اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، تقريرا عن الحاجة زينب التي تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وأظهر التقرير، تفاصيل تبرع الحاجة زينب بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، وأنها مثل للمصريين المحبين لوطنهم. 

فيما نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحاجة زينب التي تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وقال الرئيس في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر".

وتابع الرئيس السيسي": رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية، وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".
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