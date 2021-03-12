ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري طب نفسي عن التحرش بالأطفال: الدراسات أوصت بـ الإخصاء

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:48 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
علقت الدكتورة رشا الجندى استشاري الطب النفسي، على واقعة متحرش المعادي والتي لاقت جدلا واسعا علي مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "أنا مشفقة علي الذين استغربوا هذه الواقعة لأنهم لم يتعمقوا في دراسة علم النفس".

وأضافت أستاذ الصحة النفسية خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "الجمعة في مصر"، أن بعض الدراسات أكدت أن العلاج في الحالات الحادة لا يأتي إلا بالإخصاء.

وأوضحت: "اضطراب العشق الجنسي هو نوع من أنواع الأمراض النفسية، مردفة: "قد يكون تحت تأثير مواد وقد يكون تعرض لمثل هذه الأمور في صغرها كل أسباب كثيرة جدا".

وأردفت: "أتمني من الباحثين في علم النفس لدراسة مرض إضطراب العشق الجنسي، لافتة إلي أنه من الممكن وجود أسباب خارجة عن الإرادة رغم كونهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي".
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ : سعيد بتجربة تامر مرسي وأتمنى التعاون معه.. فيديو

شاهد | لحظة سقوط عمرو دياب من على المسرح

المحكمة تلزم محمد الشناوي بسداد 1.5 مليون جنيه

بعد انضمامه لجهاز الزمالك .. كشف حساب أسامة نبيه مع زد

تناول هذه الفاكهة وشاهد تأثيرها على العظام

الصحة : تسجيل 639 إصابة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة