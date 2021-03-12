استشاري طب نفسي عن التحرش بالأطفال: الدراسات أوصت بـ الإخصاء

علقت الدكتورة رشا الجندى استشاري الطب النفسي، على واقعة متحرش المعادي والتي لاقت جدلا واسعا علي مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "أنا مشفقة علي الذين استغربوا هذه الواقعة لأنهم لم يتعمقوا في دراسة علم النفس".





وأضافت أستاذ الصحة النفسية خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "الجمعة في مصر"، أن بعض الدراسات أكدت أن العلاج في الحالات الحادة لا يأتي إلا بالإخصاء.





وأوضحت: "اضطراب العشق الجنسي هو نوع من أنواع الأمراض النفسية، مردفة: "قد يكون تحت تأثير مواد وقد يكون تعرض لمثل هذه الأمور في صغرها كل أسباب كثيرة جدا".





وأردفت: "أتمني من الباحثين في علم النفس لدراسة مرض إضطراب العشق الجنسي، لافتة إلي أنه من الممكن وجود أسباب خارجة عن الإرادة رغم كونهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي".