التعليم العالي في أسبوع.. إدخال برامج جديدة لطلاب المعاهد العالية والمتوسطة.. قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة باسم "الجامعات الأوروبية"

وزير التعليم العالي يرأس مجلس جامعة المنوفية

عبد الغفار يستعرض تقريرًا ميدانيًا لمتابعة مشروعات جامعة سوهاج بتكلفة 1.2 مليار جنيه

التعليم العالى: إدخال برامج جديدة لطلاب المعاهد العالية والمتوسطة التابعة للوزارة خلال عام 2020/2021

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر"

وزير التعليم العالي يتفقد معرض إيديوجيت 2021

وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير وتجديد مبني الاتحاد الرياضي المصري للجامعات









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، ترأس وزير التعليم العالي مجلس جامعة المنوفية، ويتفقد معرض إيديوجيت 2021.





وترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم السبت مجلس جامعة المنوفية، بحضور د.عادل مبارك رئيس الجامعة، ود.احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والسادة أعضاء المجلس، وذلك على هامش مشاركته في زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء لمحافظة المنوفية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية.





فوي بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة المنوفية، مشيدًا بالمستوى العلمي والتعليمي والبحثي المتميز للجامعة، مؤكدًا على دعم الوزارة للجامعة في كافة مشاريعها التعليمية، خاصة في إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، والتي ستكون منارة علمية مكملة لرسالة الجامعة الأم.





وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على نجاح ماراثون الامتحانات وخروجه بالشكل اللائق، وفي أمان تام، مشيرًا إلى أن هذا لن يتحقق إلا بالتنفيذ الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية، والواجب اتباعها بدءًا من لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة، والكشف عليهم بكواشف حرارية، وحتى وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستمرار عمليات التطهير والتعقيم، وارتداء الكمامات، وعدم السماح بالتجمعات، وتوفير جميع مستلزمات الوقاية بلجان الامتحان.





وأشار الوزير إلى متابعته اليومية لسير الامتحانات بالجامعات، مؤكدًا نجاح الجامعات في تنظيم الامتحانات في موعدها بالشكل المطلوب، والوفاء بالتزامها أمام الدولة وقيادتها السياسية، رغم محاولات البعض لتعطيل العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المعتذرين عن التقدم للامتحانات لم تتجاوز المعدلات الطبيعية في السنوات الماضية، وذلك وفقًا لتقارير غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالوزارة.





وأكد عبدالغفار ضرورة الاستمرار في الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بعد انتهاء الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الانضباط في العملية التعليمية وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية.





كما واصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بالجامعات والمعاهد ، حيث تفقد صباح السبت لجان الامتحانات بكلية التربية جامعة المنوفية، يرافقه د.عادل مبارك رئيس الجامعة، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.





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وخلال الجولة اطمأن الوزير على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك حرصًا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين خلال فترة أداء الامتحانات.





وشدد عبدالغفار على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر، وحل أية مشكلة تطرأ خلال أعمال الامتحانات.





كما تفقد الوزير بوابات الجامعة وقاعات الامتحانات بكلية التربية بجامعة المنوفية؛ للتأكد من تطبيق إجراءات التعقيم والوقاية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وكذلك توافر سيارات الإسعاف لمواجهة أية مستجدات أو حالات طارئة، وتواجد الأطباء لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.





وفي إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة سوهاج.





وأفاد التقرير بأنه جارٍ إنشاء عدد 2 مبنى للإسكان الطلابي ، ومبنى الإدارة المركزية وملحقاتها، وعدد 2 مبنى يتبعان كلية العلوم، ومبنى مجمع المدرجات، ومبنى مجمع الفصول، ومبنى كلية التربية الرياضية، ومبنى كلية طب الأسنان، ومبنى كلية الحقوق، ومبنى كلية رياض الأطفال، كما يتم إنشاء مبنى معامل الأقسام الطبية والتابع لكلية الطب، ومبنى مستشفى الطوارئ، ورفع كفاءة مركز الدراسات البحرية التابع لكلية العلوم.





وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة سوهاج تبلغ نحو (1.2) مليار جنيه.





وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة السويس، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.





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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن انجازات الإدارة المركزية للخدمات الطلابية والإدارات العامة التابعة لها خلال العام الدراسى 2020/2021 لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة التابعة للوزارة.





وأشار التقرير إلى إدخال برامج جديدة لأول مرة تقدم من خلال المعاهد الحكومية والخاصة مثل التدريب من أجل التوظيف وتشجيع إنشاء مكاتب لتوظيف الخريجين بالمصانع والشركات المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجمعيات مستثمري المناطق الصناعية، ودمج الفئات والطلاب المعاقين فى كافة الأنشطة والخدمات، ومضاعفة أعداد المشاركين بالأنشطة وخاصة الرياضية لتكون قوة ناعمة لتعليم الأخلاق الرياضية وتعديل السلوك، بالإضافة إلى تنظيم دورة الصداقة للألعاب الجماعية فى (9) مناطق على مستوى الجمهورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2020، فضلًا عن الإشراف على بطولة اليوم الواحد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.





وفى إطار التعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد أضاف التقرير تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية بالاشتراك مع الاتحاد منها: دوري القطاعات لكليات الجامعات ومعاهد وزارة التعليم العالى خلال أشهر أكتوبر، نوفمبر ، ديسمبر 2020، اشتراك منتخبات الوزارة فى دورة الشهيد الرفاعى الـ(48) للألعاب الفردية خلال النصف الأول من العام الدراسى 2020/2021، بالإضافة إلى الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى خلال شهرى يوليو وأغسطس 2020.





ولفت التقرير لأهم الانجازات التي حققتها الإدارة المركزية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومنها: الإشراف على اللقاء الرياضى لأولمبياد الفتاة الجامعية، واللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الإشراف على مسابقة إبداع 9 فى يناير 2020.





وأشار التقرير إلى تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والعلمية والندوات التثقيفية التوجيهية لطلاب المعاهد، وكذلك المسابقات الثقافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وورش العمل فى مختلف المجالات، والرحلات والمعسكرات، فضلًا عن تشكيل الاتحادات الطلابية بالمعاهد الفنية والمعاهد العالية الخاصة التابعة للوزارة، والإشراف على الانتخابات الطلابية.





وفى مجال الرعاية الطبية أضاف التقرير أنه تم زيادة عدد الطلاب المؤمن عليهم إلى 80000 طالب سنويًا بدلا من 40000 طالب سنويًا بما يحقق عائد متميز لدعم صندوق التكافل الاجتماعى ويساهم فى تقديم خدمات تكافلية متميزة لطلاب المعاهد الحكومية والخاصة، فضلًا عن أنه جارى حاليًا إعداد دراسة لتجهيز الوحدات العلاجية التابعة للوزارة والبالغ عددها (22) وحدة لخدمة طلاب المعاهد الفنية، وكذلك تجهيز العيادات الخاصة بطلاب المعاهد الفنية على مستوى الجمهورية.









وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري رقم 86 لسنة 2021، بإنشاء مؤسسة جامعية بإسم "الجامعات الأوروبية في مصر EUE" لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) داخل مصر، وتتمتع كل مؤسسة وكذلك كل فرع بشخصية اعتبارية خاصة.





وستسضيف الجامعات الأوروبية فرع (جامعة لندن)، التي تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، بالإضافة إلى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالميًا على مستوى جامعات العالم في العلوم الإجتماعية، وحصل منها 18 عالمًا على جائزة نوبل، حيث ستقدم الجامعة عدد 12 تخصصًا متميزًا في (الإقتصاد والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية وغيرها).





كما ستقدم الجامعة سبعة برامج في (هندسة وعلوم الحاسبات، وتعلم الآلة والذكاء الإصطناعي، وتطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وانترنت الأشياء، والواقع الافتراضي وتطوير الألعاب وتجربة المستخدم)، وسيتم منح الدرجات العلمية من جامعة لندن، تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث.





كما يوجد ائتلاف مكون من عدد سبعة كليات ومؤسسات جامعة لندن، ممثلة في كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية LSE، كلية لندن الجامعية UCL والمصنفة العاشرة على العالم، وقد حصل منها 34 عالمًا على جائزة نوبل والكلية الملكية في لندن وغيرها، وستمنح درجة الليسانس في القانون، وسيتم منح درجة البكالوريوس في علم النفس من الكلية الملكية في لندن King’s College والمصنفة رقم 31 على العالم، وحصل عدد 12 عالمًا على جائزة نوبل من هذه الكلية، كما سيتم تقديم الدراسات العليا في القانون (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) تحت الإشراف الأكاديمي من كلية الملكة ماري بجامعة لندن وكلية لندن الجامعية.





تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر الثلاثاء معرض إيديوجيت 2021، والذى يضم أجنحة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والعربية والأجنبية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل تلك المؤسسات التعليمية، موجهًا بضرورة قيامهم بعرض برامجهم الدراسية بشكل مبسط للطلاب؛ لمساعدتهم فى اختيار الكلية والجامعة بشكل مناسب، وذلك بحضور اتحاد الجامعات العربية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والعربية، والدولية، وطلاب المدارس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وخلال جولته التفقدية أكد الدكتور عبد الغفار أهمية إقامة معارض ومؤتمرات مثل (إيديوجيت)، بما توفره من فرص ترويجية وتسويقية ملائمة؛ لعرض الإمكانيات البشرية والمادية، التي تملكها المؤسسات الأكاديمية، وبما يساهم في تحقيق أهداف تلك المؤسسات في جذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها، ويزيد من فرص الدراسة في بلادنا، فضلًا عن دوره في قيام كل مؤسسة بتحسين كافة جوانب العمل بها لتحظى بقدر أكبر من القدرة التنافسية في مثل هذه المعارض الهامة.





وأشاد الوزير بما حققته الجامعات المصرية من تقدم في التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة بفضل برنامج طموح تنفذه الدولة في هذا الاتجاه، والذي يعد بمثابة قياس حقيقي تختبر فيه كل مؤسسة مكانتها الحقيقية وفرصها التنافسية بين مؤسسات العالم.





وشهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصرية والأجنبية المشاركة فى المعرض.









كما قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات مساء الأربعاء بافتتاح أعمال تطوير وتجديد مبني الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمقره الكائن بالمدينة الرياضية بجامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.









وبدأت مراسم الحفل بافتتاح (مبني الاتحاد بعد التجديد والتطوير، وافتتاح المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، وافتتاح مقر اتحاد دول شمال أفريقيا للرياضة الجامعية.





وعقب مراسم الافتتاح عقد الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار والذي أكد في كلمته على أهمية الرياضة في الجامعات وضرورة عودة الرياضة بالتوازي مع عودة الدراسة للجامعات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل كامل، مشيدًا بالمسابقات الرياضية الالكترونية التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا.





وتم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون مع شركة نيو سمارت للتخطيط والإدارة وتنمية المشروعات ويقوم هذا البروتوكول بدمج برنامج التأهيل الرياضي الخاص (التأهيل الكامل الرياضي لصناعة البطل الأوليمبي) والإكتشاف المبكر للرياضيين وتأهيلهم لصناعة البطل الأوليمبي.





كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي لوضع خطه عمل سنوية تتضمن جميع الأنشطة الطلابية المرتبطة بالطلاب الوافدين من خلال دمج الطلاب الوافدين مع زملائهم المصريين في إطار حرم جامعي متكامل بمواصفات حرم جامعي صحي تحقيقًا لأكبر عائد صحي علي جميع الطلاب الوافدين وذلك تحت شعار (إدرس في مصر).





حضر الاجتماع الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، ولفيف من قيادات وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة.





وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشهد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات

شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من ١١ مارس إلى ١٥ مارس الجاري، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية.





وفي كلمته أكد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بينها وبين الجامعات من خلال عقد بروتوكول تعاون مشترك وتبادل للخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات.





وأضاف عبدالغفار أن البرامج التدريبية هي النواة الأساسية في عملية التطوير المنشودة، موجهًا بضرورة تفعيل مثل هذه البرامج بالجامعات للارتقاء بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي المجتمع الأكاديمي، وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية المختلفة، موضحًا أن مثل هذه البرامج تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة، في ضوء أن عملية التعلم مستمرة، ولا تقف عند حد أو سن معين.