إعلامي يناشد الرئيس بالتدخل لإنقاذ أسرة مسن مصابا بالشلل من التشرد

عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة، للمواطن أحمد محمد حسن وشهرته "شعبان"، يبلغ من العمر 66 عاما، مقيم بعزبة الجمال، التابعة لقرية نجوم بمركز كفر صقر بالشرقية، حيث يعاني من شلل أطفال هو ونجله ولديه 5 بنات بالإضافة إلى زوجته ويعيشون جميعا على المساعدات الإنسانية من أهالي القرية وأهل الخير.





وقال علي السيد، أحد أهالي القرية خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن جاره يعاني من تردي أوضاعه المادية خاصة أنه بلغ من الكبر عتيا ولا يقدر على أعباء الحياة في ظل مسئوليته عن أسرة تعيش في كنفه.





وتابع: كما يعاني من عدم قدرته على تجهيز بناته للزواج، وما زاد الطين بلة تهالك سقف منزله ومع تساقط حبات المطر في برد الشتاء القارص انهار، مناشدًا الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية توفير وسيلة دخل تساعد على أعباء الحياة، وتشييد سقف منزله المنهار.



