العوضي يروج لـ "اللي مالوش كبير" مع ياسمين صبري: غزل والخديوي

روّج الفنان أحمد العوضي، لمسلسله الرمضاني الجديد "اللي مالوش كبير"، الذي يجمعه مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويجسد من خلاله دور "سيف الخديوي"، المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.





ونشر أحمد العوضي صور من بوستر المسلسل وعلق قائلا: "اللي مالوش كبير غزل والخديوي 🔥🔥🔥 ياسمين عبد العزيز .. احمد العوضي".





"اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضًا خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وهدى الأتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وبسنت النبراوي وآخرون، وهو من تاليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري.







