باحث مصري في إكسفورد يشارك في كشف علمي حول الطاقة الشمسية

عرض برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الجمعة، تقريرا عن إحتفاء عالمي بباحث مصري في أكسفورد يشارك في كشف مواد بديلة للسيلكون.





قال الدكتور ياسر حسين باحث ما بعد الدكتوراة في جامعة أكسفورد قسم الفيزياء المواد، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن العلماء قدموا جهود جبارة من أجل عملية الخلايا الشمسية رخصية ويستطيع المواطن العادي شرائها ووضعا في منزله.





وأضاف الباحث، أن تكلفة انتاج الخلايا الشمسية كانت كبيرة والمفروض أن تكون أقل وبالتالي يتم انتشارها بشكل كبير، لافتا إلى أن العلماء عملوا على هذا الأمر حتى تكون بتكلفة أقل.



