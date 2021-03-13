ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث مصري في إكسفورد يشارك في كشف علمي حول الطاقة الشمسية

السبت 13/مارس/2021 - 02:58 ص
الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
Advertisements
عادل نصار
عرض برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الجمعة، تقريرا عن إحتفاء عالمي بباحث مصري في أكسفورد يشارك في كشف مواد بديلة للسيلكون.

قال الدكتور ياسر حسين باحث ما بعد الدكتوراة في جامعة  أكسفورد قسم الفيزياء المواد، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن العلماء قدموا جهود جبارة من أجل عملية الخلايا الشمسية رخصية ويستطيع المواطن العادي شرائها ووضعا في منزله.

وأضاف الباحث، أن تكلفة انتاج الخلايا الشمسية كانت كبيرة والمفروض أن تكون أقل وبالتالي يتم انتشارها بشكل كبير، لافتا إلى أن العلماء عملوا على هذا الأمر حتى تكون بتكلفة أقل.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة