استقرار سعر الذهب فى مصر بختام تعاملات الأسبوع

استقرت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 12 من مارس 2021، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 754 جنيها ، بعد انخفاض بسيط خلال تعاملات اليوم بقيمة 3 جنيهات للجرام تقريبا.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر 754 جنيهًا.





فيما بلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 862 جنيها.





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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 646 جنيهًا.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6032 جنيهًا.





بينما سجل سعر الذهب عالميا 1750 دولار للاوقية.



