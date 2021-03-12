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توك شو

خبير معلوماتي: هناك فرق بين الألعاب الإلكترونية وتحديات تيك توك

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:00 م
تيك توك
تيك توك
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن هناك فرقا بين تحميل الألعاب وبين التحديات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تيك توك.

وأضاف أحمد السخاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: لكي نتمكن من مواجهة هذه التحديات يجب أن نفهم طبيعتها وماذا تحتوي، وكيف سيتم مواجهتها"، مؤكدا أن "الوشاح الأزرق" ليست لعبة، إنما هي تحدي مثل لعبة الحوت الأزرق، وتتوغل في عقول الشباب والمراهقين.

وتابع: "تحدي التعتيم بدأ في إيطاليا، من خلال فتاة إيطالية تدخل في غرفة مظلمة وتضع حول رقبتها شيئا يمنع التنفس، في محاولة للتدبر والتفكير وهو ما قد يؤدي للوفاة".

وينتشر "الوشاح الأزرق" أو ما يسمى أيضا "فقدان الوعي blackout"، في صفوف مستخدمي تطبيق "تيك توك" وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي.

وهو ليس منتجا يمكن فصله عن التطبيقات، كما لا يمكن تصنيفه كلعبة إلكترونية قائمة بذاتها.

https://www.youtube.com/watch?v=a_-9hc_k7bc
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