طريقة تحضير كيك العسل فى المنزل

كيك العسل.





مكونات كيك العسل(ميودفيك):

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب كبير الحجم من السكر البودر.

نصف كوب كبير الحجم من السكر.

4 ملاعق طعام من العسل الأبيض.

2 بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة طعام من البيكنج باودر.

ملعقة طعام صغيرة من الفانيلا.

2 ملعقة طعام من الزبد بدرجة حرارة الغرفة.





تحضير الكريمة:

2 ملعقة طعام من الزبد بدرجة حرارة الغرفة.

علبة كبيرة من القشطة.

ملعقة طعام من الفانيلا.

2 ملعقة طعام من العسل.

عبوة من الحليب المكثف المحلى.

ربع كوب من السكر البودر.

نصف كوب صغير الحجم من الماء.

2 ملعقة طعام من النشا الذرة.

بيضة كبيرة الحجم مخفوقة.





تزيين الوجه:

نصف كوب من عين الجمل المجروش

أطراف الكيكة بعدما نقوم بقصها ثم نطحنها مع المكسرات





طريقة تحضير الكيك:

1- في وعاء مناسب يتم وضع كمية الماء ونترك الماء على النار حتى يدخل في مرحلة الغليان ومن ثم نرفع الوعاء من على النار.





2- يتم وضع السكر في وعاء ومن ثم وضعه في حمام مائي ووضع الزبد اللينة ويتم خفق المكونات جيدا من خلال المضرب اليدوي على أن تستمر في الخفق حتى يذوب السكر تماما.





3- يتم خفق البيض جيدا على أن يتم وضع الفانيلا معه ويتم إضافة الزبد إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح المزيج ناعم ويتم إضافة العسل وخفق المكونات لمدة دقيقتين.





4- يتم رفع كل من الزبد والبيض من حمام الماء ويتم إضافة كل من الدقيق والبيكنج باودر له بشكل تدريجي مع الاستمرار في تحريك المكونات والحصول على عجينة لينة.





5- من الممكن إضافة كمية من الدقيق حتى يصير العجين مثل عجينة البيتي فور.





6- يتم تقطيع العجين إلى أقسام عدة على أن يتم وضع كل قسم منها في صينية مبطنة بالزبد ويكون حجم العجينة هنا 1 سم تقريبا.





7- يتم خبز الكيك في الفرن حتى تحمر من الأسفل ومن الوجه ونخرجها ونتركها جانبا حتى تهدأ.





8- يتم خلال تلك الفترة تحضير الكريمة وذلك من خلال وضع الزبدة في حمام ماء مع كل من العسل والحليب المكثف المحلى ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض من خلال المضرب اليدوي.





9- يتم وضع كل من النشا والسكر البودرة والفانيلا والماء والبيضة المخفوقة إلى المزيج مع الاستمرار في خلط المكونات، ولابد من عدم رفع المكونات من حمام الماء الساخن حتى تتكون لديكم عجينة لينة ولزجة بعض الشيء.





10- في أطباق التقديم يتم وضع طبقة من الكيك من الأسفل ومن الممكن قص الأطراف لتظهر بالشكل المناسب ومن ثم دهان الوجه بكمية من الكريمة ونضع طبقة اخرى وندهنها بالكريمة وهكذا حتى الإنتهاء من الشكل المطلوب.





11- في النهاية يتم صب باقي الكريمة على وجه الكيك ويتم تزينها إما من خلال المكسرات المجروشة او من الممكن تزينها بالشوكولاتة المجروشة أو المبشورة أو حتى قطع الفواكه على حسب الرغبة وعلى حسب الإختيار.





12- ويتم تقديم الكيك بعد أن نتركها فترة في الثلاجة تصل نحو ساعتين حتى يصبح الكيك طري.

قدم الشيف اسامة السيد؛ عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ؛ طريقة تحضير