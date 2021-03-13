أفضل وقت لمشاهدة الأجرام السماوية.. البحوث الفلكية: غروب القمر مع الشمس اليوم

نشهد اليوم السبت الموافق 13 من شهر مارس الجاري في سماء القاهرة ظاهرة فلكية جديدة كشف عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية .





وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" إن القمر في هذا اليوم سيشرق ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا .





وأضاف ، إن القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل ، حيث إن مساء هذا اليوم يعد أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والعناقيد أو الحشود النجمية والكويكبات والنجوم البعيدة .





ولفت إلى أنه يجب أن تكون السماء صافية وخالية من الغيوم والسحب وبخار الماء للتمكن من رؤية هذه الأجرام السماوية دون بالعين المجردة ، دون الحاجة إلى تليسكوب .





اقرا ايضا : تعرضتا لحادث.. جامعة حلوان تنفي اختطاف فتاتين بكلية الخدمة الاجتماعية



وكان القومي للبحوث الفلكية قد أوضح إن اليوم السبت الموافق 13 من مارس الجاري هو مولد هلال شهر شعبان ، على أن يكون أول الأيام فلكيا ، غدًا الأحد الموافق 14 من نفس الشهر .