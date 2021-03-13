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أفضل وقت لمشاهدة الأجرام السماوية.. البحوث الفلكية: غروب القمر مع الشمس اليوم

السبت 13/مارس/2021 - 09:02 ص
الأجرام السماوية
الأجرام السماوية
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أحمد الشاهد
نشهد اليوم السبت الموافق 13 من شهر مارس الجاري في سماء القاهرة ظاهرة فلكية جديدة كشف عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية .

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" إن القمر في هذا اليوم سيشرق ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا .

وأضاف ، إن القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل ، حيث إن مساء هذا اليوم يعد أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والعناقيد أو الحشود النجمية والكويكبات والنجوم البعيدة .

ولفت إلى أنه يجب أن تكون السماء صافية وخالية من الغيوم والسحب وبخار الماء للتمكن من رؤية هذه الأجرام السماوية دون بالعين المجردة ، دون الحاجة إلى تليسكوب .

وكان القومي للبحوث الفلكية قد أوضح إن اليوم السبت الموافق 13 من مارس الجاري هو مولد هلال شهر شعبان ، على أن يكون أول الأيام فلكيا ، غدًا الأحد الموافق 14 من نفس الشهر .
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