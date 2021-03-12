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سيارات

بيع سيارة مارادونا في مزاد علني بقيمة 9 ملايين جنيه

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:06 م
سيارة مارادونا تباع
سيارة مارادونا تباع في مزاد علني
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صبري طلبه

بعد أن رحل عنا اسطورة كرة القدم العالمية، الارجنتيني ديجو ارماندو مارادونا و بالتحديد في 25 نوفمبر من العام 2020، دخلت سيارته و التي تحمل علامة بورشه الشهيرة طراز 911 في مزاد علني بالعاصمة الفرنسية باريس، و بيعت بقيمة سعرية قدرت بـ 578 ألف دولار أي ما يعادل 9 ملايين و 74.600 ألف جنيه مصري.

 

النسخة الأنيقة بورشه 911 كانت من اصدار عام 1992، و امتلكها مارادونا خلال فترة احترافه داخل أروقة نادي اشبيلية الاسباني، حيث كانت اخر مواسمه الاحترافية في اوروبا بسبب عدم تجاوزه اختبارات الكشف عن المنشطات، مما تعرض لفترة ايقاف استمرت لـ 450 يوم أي ما يعادل 15 شهرًا.

 

و في وقت سابق ذكر مدير مزادات بونهامز الاوروبيه ان سيارة ديجو مارادونا موديل عام 1992 ستطرح في ساحة المزاد في مارس القادم قائلا : " يسعدنا أن نقدم سيارة بورش المثاليه من تسعينيات القرن الماضي بأصلها ومصدرها الملون والفريد للغاية ، والتي ستجذب العديد من هواة جمع سيارات نجوم ومشاهير كرة القدم حول العالم ".


بينما تأتي بورشه 911 تايب 964 كاريرا بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان المحرك، و كانت تصنف كـ سيارة خارقة في هذا الوقت، لامتلاكها القدرة على الوصول إلى 160 ميلًا في الساعة ، و يذكر أن الشرطة الاسبانيه أوقفته ذات يومًا بسبب قيادته بسرعة 110 ميل في الساعة داخل المدينة.

 

اما عن التصميم الخارجي فتمتعت بمظهر رياضي جذاب، و سقف مكشوف، و مفهوم ثنائي الأبواب، بالاضافة إلى جنوط رياضية أنيقة باللون الفضي مكونة من 5 اضلاع، و مصابيح أمامية دائرية، مع اشارات صفراء تزين الصادم الامامي و جانبي السيارة.

بيع سيارة مارادونا في مزاد علني بقيمة 9 ملايين جنيه
بيع سيارة مارادونا في مزاد علني بقيمة 9 ملايين جنيه
بيع سيارة مارادونا في مزاد علني بقيمة 9 ملايين جنيه
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