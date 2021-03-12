أستاذ هندسة: حالة عقار فيصل قبل التفجير كارثية

أشاد الدكتور محمد عبد المتعال أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بكلية هندسة عين شمس، بإمكانيات الدولة المصرية في عملية تفجير عقار فيصل اليوم الجمعة.





وأكد عبد المتعال، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الجمعة، أن الدولة أدارت تفجير عقار الفيصل بحرفية وبدقة عالية.





وأضاف أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بكلية هندسة عين شمس، أن عملية التفجير للعقار خضعت لمنهج علمي في حساباتها ودارساتها والموضع هنا علمي جدا ومتخصص بدرجة كبيرة.





وتابع الدكتور محمد عبد المتعال أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بكلية هندسة عين شمس، أن الحالة الحالية لعقار فيصل بعد الاحتراق خطيرة جدًا وقد تؤدي لكارثة، لافتا إلى أنه يحسب لمصر خطوة تفجير عقار فيصل.