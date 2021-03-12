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أستاذ الهندسة: يحسب لمصر خطوة تفجير عقار فيصل بهذه الطريقة العلمية

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:17 م
عقار
عقار
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عادل نصار
أشاد الدكتور جمال حسين أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بمهارة الدولة المصرية في عملية تفجير عقار فيصل المحترق ظهر اليوم الجمعة.

وقال حسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، إنه يحسب لمصر خطوة تفجير عقار فيصل بهذة الطريقة العلمية، مضيفا أن هذا الأمر ليس بغريب على الدولة المصرية.

وتابع أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أنه تم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بمنع تطاير أجزاء المبني، لافتا إلى أن عملية التفجير صعبة جدا وفي غاية الخطورة وتحتاج لتفكير وعملية ليست بالسهلة وكل شيء محسوب.
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