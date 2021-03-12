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ريهام بكير: موسيماني مكمل مع الفريق.. والأهلي لا يتعامل بالقطعة.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:27 م
ريهام بكير
ريهام بكير
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حمزة شعيب
كشفت الصحفية الرياضية ريهام بكير، مستقبل بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي مع القلعة الحمراء؛ بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقالت بكير خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج " الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" ضغط المباريات سبب تراجع مستوى الفريق، ولكن نتائج موسيماني مع الفريق جيدة حتى الآن ولم يخسر سوي مباراتين ، مشيرة إلي أن تلاحم المباريات خلال الموسم الماضي والموسم الحالي أثر بالسلب علي أداء اللاعبين.

وأوضحت:" الأهلي لا يتعامل بالقطعة مع المدرب، وإجماليا، المدرب ماشي بشكل كويس حتى الآن، مضيفة:" في الدوري يحصد النقاط بشكل مستمر وفي إفريقيا كل ما يهمنا التأهل".

وأكملت الصحفية الرياضية:" القلعة الحمراء تنفذ تعليمات المدير الفني ويهمها التزام جميع اللاعبين، مشيرة إلي أن كهربا سيستفيد من عقوبته الأخيرة.
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