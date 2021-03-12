ضبط بدل عسكرية وأنواط ورتب مخالفة.. ماذا يحدث في العاصمة السعودية الرياض؟

نجحت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض في ضبط 50 بدلة عسكرية و150 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة.





جاء ذلك خلال جولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة المجمعة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية .





وذكرت إمارة الرياض في بيان لها أنه تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، ومكتب العمل في الرياض.



