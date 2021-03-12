‎سفير فرنسا فى جولة بوسط البلد سيرًا على الأقدام.. تفاصيل





‎في سابقة استثنائية، أجرى ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة جولة تفقدية مشيًا على الأقدام، لمنطقة وسط البلد، حيث رافقه مجموعة من الشخصيات في المجال الدبلوماسي والإعلامي إضافة إلى مجموعة من الفنانين والمبدعين.





‎استهل السفير الفرنسي جولته بزيارة جاليري تاون هاوس، حيث مقر إقامة مهرجان "أسبوع القاهرة للصورة" وتفقد أجنحة المعرض، مشيدًا بمستوى المشاركة، وأثنى السفير الفرنسي على تنظيم المهرجان بالقاهرة لاسيما في ضوء الإجراءات التي يفرضها فيروس جائحة "كورونا"، مشيرا إلى مشاركة ستة مصورين فرنسيين، مضيفا أن المهرجان يقدم الجيل الجديد من المصورين في مصر، معربا عن إعجابه الشديد بموقع إقامة المهرجان في قلب وسط القاهرة.





‎ومن جاليري تاون هاوس توجه السفير إلى مبنى القنصلية الفرنسية القديم بشارع طلعت حرب، وكانت تلك هى زيارته الأولى للمبنى بعد إعادة ترميمه، حيث تفقد معرض التصوير الفوتوغرافي المقام في جزء منه.





‎ومبنى القنصلية الفرنسية يخضع لأعمال ترميم شاملة، وهو ملك شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري والتي تمتلك مجموعة كبيرة من الأبنية التراثية العريقة في منطقة وسط البلد، وقامت بتخصيص جزء من مبنى القنصلية لإقامة المعارض الفنية.





‎واستكمل السفير الفرنسي جولته بزيارة ممر كوداك بشارع عدلي، وسينما راديو بشارع طلعت حرب، واختتم جولته بالعودة إلى جاليري تاون هاوس مرة أخرى.





‎امتدت الجولة مدة الساعتين وهي تعد زيارة استثنائية من مسؤول رسمي لشوارع منطقة وسط البلد مشيًا على الأقدام، تدل على الاهتمام الكبير بالأحداث الثقافية والفعاليات الفنية المقامة في وسط القاهرة تحديدًا.





‎رافق السفير الفرنسي خلال الجولة مجموعة من كبار الشخصيات يتصدرهم كريم الشافعي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري ومروة ابو ليلة مؤسس اسبوع القاهرة للصورة، وسوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت الصادرة عن مؤسسة الأهرام، وأحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث، ومجموعة كبيرة من الشخصيات العامة.





‎جاءت تلك الجولة خلال افتتاح مهرجان "أسبوع القاهرة للصورة" والممتد حتى ٢٠ مارس الجاري، وتنظمه فوتوبيا وهي مدرسة مستقلة للتصوير الفوتوغرافي ويضم مجموعة كبيرة من الورش والمعارض الفنية، وأسسته مروة أبو ليلة حيث سعت لإقامة الحدث للمرة الثانية على الرغم من صعوبات إقامة الفعاليات الفنية في ظل ظروف جائحة كورون