ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد زراعة عين شمس يكشف موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:35 م
الدكتور احمد جلال
الدكتور احمد جلال
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تخطي نسبة الحضور بامتحانات الفصل الدراسي الأول كبيرة قد تتخطي حاجز 98.7 في المائة، مؤكدا أنه منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وحتي الآن لم يتم الاشتباه في إصابة أي طالب بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنتهي خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نتيجة الامتحانات سنعلن عنها حين الانتهاء من التصحيح، ويمكن إعلانها خلال أسبوع من انتهاء الامتحانات.

وأشار عميد زراعة عين شمس إلي أن هناك تنسيقا كاملا مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات منوها أنه سيتم تفعيل لجان الأزمات  في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة. 

وأكد الدكتور أحمد علي إلزام جميع الطلاب وهيئة أعضاء التدريس بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات مع تعقيمها باستمرار.

وأشار "جلال" إلى سير العملية التعليمية للترم الثاني  وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب ستحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة