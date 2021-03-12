عياش: أغلب متعافي كورونا أصيبوا بـ قلق وأمراض نفسية.. فيديو

قال الدكتور هاني عياش الأستاذ بجامعة نيويورك أبستات، إن المتعافين من فيروس كورونا قد يصابون بأكثر من 30 عرضا أوليا من بينها اضطرابات ضربات القلب.





وأضاف عياش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المصري أفندي عبر فضائية المحور أن اغلب المتعافين من فيروس كورونا اصيبوا بحالة قلق وأمراض نفسية .





وتابع الاستاذ بجامعة نيويورك أبستات أن المرضى يصابون بالتهابات شديدة في الجهاز الرئوي، ما يؤدي إلى الجلطات ووفاة بعض المرضى وبالتالي الجلطات تهاجم الرئة بالبداية.





وأشار عياش إلى أنه لا بد من وجود دواء فعال لكي يقضي على كورونا مؤكدا اننا نعمل على انتاج أكثر من علاج وسيكون متوفرا خلال عام من الآن