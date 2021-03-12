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خبيرة تربوية تقدم نصائح هامة لتربية الأطفال.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:40 م
صدى البلد
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أسامة علي
قدمت الخبيرة التربوية شيماء علي، نصائح هامة لتربية الأطفال، قائلة: "من الصعب تعويد الأطفال على الاختيار منذ الصغر".

أضافت "علي"، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وأختي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بداية تكوين الشخصية لدى الأطفال تبدأ في سن 3 سنوات، موضحا أن كل مرحلة عمرية للطفل يكون لها احتياجات معينة.

وأشار: "لو الطفل عنده 3 سنوات، ممكن الصبح أقوله صباح الخير، تحب تقلع البيجامة الأول ولا تغسل سنانك الأول، تحب تشرب اللبن عليه شوكلت ولا فراوله"، موضحة: "حاجات بسيطة وسهلة على سنه ولايقة عليه"، مردفة: "كل ما السن يكبر كل ما الاختيارات تختلف".

وأوضحت: "مطالب من الآباء والأمهات توجيه الأطفال في سن الصغر.. ولا يجب ترك حرية الأختيار المطلق للأطفال في كل شيء، وممن الممكن تخيير الطفل في المشروبات والملابس، لكن لا يجب تخييره في الأشياء المهمة التي تؤثر في حياته ولا تناسب شخصيته".

وتابعت الخبيرة التربوية شيماء علي،: "اتاحة الاختيار للأطفال تفرق كثيرا في تكوين شخصيته عندما يكبر.. وتكوين عقليته بشكل جيد، وتجعل لديه ثقه في النفس، وقادر علي مواجهة المجتمع".
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