محمد موسى يفضح توظيف اللجان الإلكترونية في جرائم الجماعة الإرهابية

قال الإعلامي محمد موسى، إن الإخوان يستغلون حاجة الشباب للعمل، ويوظفونهم في أعمال تتعلق بالهجوم على المناوئين للتنظيم، مقابل مرتبات مغرية، وطبعا اختيار لندن كمكان لإدارة اللجان الالكترونية مرتبط بوجود التنظيم الدولي.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هذه اللجان تعمل من خلال حسابات وهمية، ودورها حشد شباب الإخوان ومجموعاتهم في كل دول العالم في المعارك المصطنعة التي تستهدف كل ما يظنه التنظيم استهدافًا له.





وتابع: "لذلك قد توجه هذه اللجان نيرانها في بعض الأحيان لبعض المنتمين لتنظيم الإخوان، من اللي ينتقدوا التنظيم من الداخل أو للمتحالفين مع التنظيم زي ما حصل قبل كده مع الدكتور سيف عبدالفتاح والدكتور محمد محسوب على سبيل المثال.





واستطرد محمد موسى، إن الدكتور الهارب محمد أشرف، أحد أهم المسؤولين عن هذه اللجان الإلكترونية في تركيا.





وأردف محمد موسى: "اللجان الإلكترونية تقوم بدور آخر في متابعة كل ما يُنشر عن التنظيم من دراسات ولقاءات تلفزيونية سواء باللغة العربية أو حتى باللغة الإنجليزية، حتى يتم ترجمة ذلك في حملات ممولة من شباب التنظيم والمتحالفين معه".





وتابع: "يظهر بعد ذلك في شكل هاشتاج وحملات منظمة، للردع أو لتفريغ المضمون المعروض من خلال اغتيال صاحب أي فكرة، وهو ده شغل الكتائب واللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية".