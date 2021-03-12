محمد موسى يفضح توظيف اللجان الإلكترونية في جرائم الجماعة الإرهابية

قال الإعلامي محمد موسى، إن الإخوان يستغلون حاجة الشباب للعمل، ويوظفونهم في أعمال تتعلق بالهجوم على المناوئين للتنظيم، مقابل مرتبات مغرية، وطبعا اختيار لندن كمكان لإدارة اللجان الالكترونية مرتبط بوجود التنظيم الدولي.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هذه اللجان تعمل من خلال حسابات وهمية، ودورها حشد شباب الإخوان ومجموعاتهم في كل دول العالم في المعارك المصطنعة التي تستهدف كل ما يظنه التنظيم استهدافًا له.
وتابع: "لذلك قد توجه هذه اللجان نيرانها في بعض الأحيان لبعض المنتمين لتنظيم الإخوان، من اللي ينتقدوا التنظيم من الداخل أو للمتحالفين مع التنظيم زي ما حصل قبل كده مع الدكتور سيف عبدالفتاح والدكتور محمد محسوب على سبيل المثال.
واستطرد محمد موسى، إن الدكتور الهارب محمد أشرف، أحد أهم المسؤولين عن هذه اللجان الإلكترونية في تركيا.
وأردف محمد موسى: "اللجان الإلكترونية تقوم بدور آخر في متابعة كل ما يُنشر عن التنظيم من دراسات ولقاءات تلفزيونية سواء باللغة العربية أو حتى باللغة الإنجليزية، حتى يتم ترجمة ذلك في حملات ممولة من شباب التنظيم والمتحالفين معه".
وتابع: "يظهر بعد ذلك في شكل هاشتاج وحملات منظمة، للردع أو لتفريغ المضمون المعروض من خلال اغتيال صاحب أي فكرة، وهو ده شغل الكتائب واللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية".