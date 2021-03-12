أخطرها هذا النوع.. طبيب نفسي يكشف عن اضطرابات المتحرشين

قال الدكتور محمد مهدي، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن الجريمة موجودة فى كل العصور والثقافات ولكن من حقنا تقليل حدوث معدلات هذه الجرائم.





وأوضح "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن هناك أنواعا من اضطرابات المتحرشين ومنها اضطراب نفسى جنسى والثانى عرضى وهو ليس معتاد التحرش ولكن استغل الفرصة ومن الممكن ألا يكررها .





وأشار لوجود أنواع من التحرش ومنها أيضا التحككى ، الاستعرائى والذى يعد من أخطر أنواع المتحرشين وهو من يكشف أعضاؤه الجنسية أمام ضحيته ، فضلا عن التحرش السادى الذى يتلذذ بتعذيب الضحية





وتابع أن الآباء عندما شاهدوا فيديو تحرش طفلة المعادى أصابهم الذهول خاصة أنهم لم يتوقعوا من هيئة وشكل وملابس هذا الرجل أن يقوم بـ هذا الفعل الفاضح.