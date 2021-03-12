ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخطرها هذا النوع.. طبيب نفسي يكشف عن اضطرابات المتحرشين

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:36 م
صدى البلد
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور محمد مهدي، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن الجريمة موجودة فى كل العصور والثقافات ولكن من حقنا تقليل حدوث معدلات هذه الجرائم.

وأوضح "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن هناك أنواعا من اضطرابات المتحرشين ومنها اضطراب نفسى جنسى والثانى عرضى وهو ليس معتاد التحرش ولكن استغل الفرصة ومن الممكن ألا يكررها .

وأشار لوجود أنواع من التحرش ومنها أيضا  التحككى ، الاستعرائى والذى يعد من أخطر أنواع المتحرشين  وهو من يكشف أعضاؤه الجنسية أمام ضحيته ، فضلا عن التحرش السادى الذى يتلذذ بتعذيب الضحية  

وتابع  أن الآباء عندما شاهدوا فيديو تحرش طفلة المعادى أصابهم الذهول خاصة أنهم لم يتوقعوا من هيئة وشكل وملابس هذا الرجل أن يقوم بـ هذا الفعل الفاضح.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمنع التحرش .. هل تؤيد وضع كاميرات مراقبة في المواصلات

أيات الجارحي تكتب: التحرش الجنسي

غني ومتدين|سبب تحرش رجل المعادي بطفلة .. خبير نفسي يرد

التحرش بطفلة المعادي.. الأزهر يضع روشتة شرعية للمتحرشين

من «اللفة» لـ ابتدائي .. هتك أعراض الأطفال مأساة مستمرة

بعد واقعة المعادي.. استشاري نفسي يكشف أساليب حماية الطفل من التحرش

ترشيحاتنا

عندك مانع تكون معانا؟.. حسام غالي يكشف كواليس تعيينه بـ مجلس النواب

كارتيرون : الزمالك أفضل من الترجي فنيا وسأعوض رحيل مصطفى محمد

بعد انضمامه لجهاز الزمالك .. كشف حساب أسامة نبيه مع زد

أخبار التوك شو .. متحرش المعادي مصاب بهذا المرض .. بيان عاجل من الصحة العالمية عن لقاحي أسترازينيكا و جونسون

قطعة سجق تخنق طفل عمره عامين حتى الموت.. تفاصيل

فشل في اغتصابها.. ضبط محام هتك عرض طفلة في شقته بالعمرانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة