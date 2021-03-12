أول قبطانة مصرية: نسبة الإناث في المجال البحري 2% فقط

قال كابتن مروة السلحدار أول امرأة قبطان بحري في مصر، إنه تم تكريمها في عام المرأة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلي أن اهتمامه بالمرأة شجعها علي دخول مجالات كانت متوقفة علي الرجال فقط.





وتابعت مروة السلحدار خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" عبر قناة " إم بي سي مصر": "أعمل على المركب منذ 10 سنوات.. نسبة الإناث في المجال البحري تبلغ 2% على مستوى العالم حيث لم تأخذ النساء حقها فيه".





وأشارت إلي أن هذا المجال لن يتطور إلا إذا حدث تنظيم بين المنظمات البحرية في التكافؤ بين الجنسين من خلال التضامن بين الحكومات والمنظمات الدولية.