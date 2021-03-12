مكشوف الساق.. سارة خليفة تظهر بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت الإعلامية سارة خليفة، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت سارة خليفة في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وذا أكمام مكشوفة وعاري من الساقين، وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلة بطريقة ناعمة أعلى الكتف، فيما وضعت المكياج ذات الألوان الترابية التي تخطف الأنظار.







وعلقت سارة خليفة قائلة: "احلى فصل في السنة داخلين عليه هو الربيع أنا بكره الشتا قوي وبحب الربيع والصيف وبحبكوا قوي متابعيني وانتو بتحبوه ايه 🥰❤️".







يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار" عام ، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.





