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إبراهيم عيسى: إزالة عقار فيصل جرس إنذار لفساد المحليات والتغيير قادم

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:17 م
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى
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عادل نصار
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إزالة عقار فيصل المخالف، إعلان عن لحظة مهمة ويكشف فساد المحليات، موضحًا أن حالة تفجير وإزالة العقار جاء في حالة من الدقة حتى لا يؤثر على العقارات المجاورة له.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إزالة العقار يكشف حقيقة ما يجرى في المحليات، وأن المشهد يعتبر جرس إنذار كبيرا للدولة، حيث إن الرمال الصادرة من إزالة العقار ستكون عنوانا كبيرا للتغيير في المحليات.

وأوضح أن المحليات تمتلئ بالفساد وروتين قادر على توليد الفساد وانفصال عن المواطن وتعطيل لحركة التطور والخدمات، متابعًا: "الأمر ليس فساد إدارة لكن المحليات هي إدارة الفساد، وهنا يعتبر الفساد هو القاعدة ويتم إدارته"، لافتا الى أن آخر انتخاب المجالس المحلية كان عام 2008، وأننا نعيش 10 سنوات دون مجالس محلية منتخبة أو معينة وتكون صوت المواطن.
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