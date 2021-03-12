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أخبار العالم

الأكبر في التاريخ.. 27 مليون دولار تعويضا لأسرة ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:32 م
جورج فلويد
جورج فلويد
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قسم الخارجي
وافقت سلطات مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية على منح تعويض بقيمة 27 مليون دولار لأسرة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد الذي لقي حتفه على يد شرطي أبيض في مايو الماضي، مقابل تنازلها عن القضية.

وقال بن كرامب محامي أسرة فلويد، إن المبلغ المذكور يمثل أكبر تسوية في قضية قتل عن طريق الخطأ قبل وصولها إلى القضاء في التاريخ الأمريكي، وهو بمثابة رسالة مفادها أن حياة السود مهمة وأن عنف الشرطة ضد الملونين يجب أن ينتهي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد شكلت في 23 فبراير الماضي هيئة محلفين كبرى جديدة، واستدعت شهود جدد، وذلك في إطار إجراءات التحقيق في مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مصدرين مطلعين على التحقيق، أنه تم استدعاء شهود جدد في إطار التحقيق مع الشرطي السابق، ديريك تشوفين، الذي سيذهب إلى المحكمة الشهر الماضي، لاتهامه في قضية قتل فلويد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشهود الجدد تم استدعائهم للإدلاء بشهادتهم حول تشاوفين، في إشارة واضحة إلى أن التحقيق في مقتل جورج فلويد، الذي بدأ العام الماضي ثم فقد أهميته، سيتم إحياؤه مرة أخرى في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقُتل جورج فلويد في 25 مايو 2020 على يد 4 عناصر من الشرطة الأمريكية، بينما وجهت التهمة الرئيسية بالقتل العمد إلى الشرطي السابق، ديريك تشوفين، الذي ضغط بقدمه على رقبة فلويد حتى فارق الأخير الحياة.
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