كيف تحمي الفتاة نفسها من التحرش؟.. استشارى الطب النفسي يجيب

قال الدكتور محمد المهدى، استشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن المتحرش لا بد أن يخضع لعلاج نفسى والعقوبة القانونية الرادعة، فهي إ حدى وسائل الردع ليستفيق من جرائمه ويخشى أن يقدم عليها مرة أخرى.





وكشف "المهدى " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن ا لتحرش الجماعى يطلق عليه "هستيريا وسعار جنسى" الذى نشاهده فى الأعياد أو التجمعات يتم مواجهته التكثيف الأمنى والذى يتم عن طريق التجمع حول الفتاة وارتكاب جريمة التحرش إزائها.



