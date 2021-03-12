كيف تحمي الفتاة نفسها من التحرش؟.. استشارى الطب النفسي يجيب

قال الدكتور محمد المهدى، استشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن المتحرش لا بد أن يخضع لعلاج نفسى والعقوبة القانونية الرادعة، فهي إحدى وسائل الردع ليستفيق من جرائمه ويخشى أن يقدم عليها مرة أخرى.
وكشف "المهدى " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن التحرش الجماعى يطلق عليه "هستيريا وسعار جنسى" الذى نشاهده فى الأعياد أو التجمعات يتم مواجهته التكثيف الأمنى والذى يتم عن طريق التجمع حول الفتاة وارتكاب جريمة التحرش إزائها.
وأشار إلى وجود نوعين من الاستراتيجية لحماية أبنائنا من التحرش، وهى التفادى التى تمنع 75% من حالات التحرش، وثانيهما المواجهة وتعليم الأطفال حسب عمرهم عن طريق عدم التواجد فى أماكن بعيدة ومعزولة وعدم السماح بملامسة أجسادهم.
ونوه بأن المواجهة فى حال تعرض الطفل للتحرش؛ تكون بتنشئته على أن يهرب من هذا المكان أو يصرخ ويدافع عن نفسه بكل ما يستطيع؛ خاصة وأن المتحرش يكون جبانا ومذعورا، أما فى حالة حدوث التحرش لشخص بالغ وخاصة للفتيات فى وسائل المواصلات؛ يجب عليهن تغيير المقعد، والاستعانة بشخص قريب وإبلاغه بهذا الأمر، وعدم الركوب بجانب سائق التاكسي، ولكن للأسف الشديد، تحدث حالات التحرش في "النوادي، حمامات السباحة ، العيادات الطبية أو حتى بعض دور العبادة"؛ وهو لا بد أن يتم مواجهته من الآباء بالتوعية والتصدي له فى الحال.