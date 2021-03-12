فارس وشهيد لكورونا.. كرم جبر ينعى الكاتب الكبير عباس الطرابيلي

نعى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الحزن، الكاتب الصحفى الكبير عباس الطرابيلى أحد أبرز نجوم الصحافة المصرية الذى وافته المنية.



