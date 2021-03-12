ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فارس وشهيد لكورونا.. كرم جبر ينعى الكاتب الكبير عباس الطرابيلي

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:38 م
عباس الطرابيلى
عباس الطرابيلى
Advertisements
عبد الوكيل أبو القاسم
نعى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الحزن، الكاتب الصحفى الكبير عباس الطرابيلى أحد أبرز نجوم الصحافة المصرية الذى وافته المنية.

وكتب جبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى« فيس بوك»: « انعى ببالغ الحزن الكاتب الصحفى الكبير الاستاذ عباس الطرابيلى احد ابرز نجوم الصحافة المصرية ، والمدافعين عن حريتها واستقلالها ، وظل حتى اللحظة الاخيرة ممسكا بالقلم ومدافعا عن الحرية والديمقراطية . واذ ننعى فارسا يسقط اليوم شهيدا بفعل جائحة كورونا ، نناشد الجميع بأن يتخذوا اقصى درجات الحذر والانتباه حتى تمضى هذه الايام الصعبة بسلام ، وحفظنا الله وحفظكم من كل سوء» .
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أول تعليق من تركي آل الشيخ بشأن تدخله فى رحيل وعودة كارتيرون للزمالك

وفاة الكاتب الصحفي الكبير عباس الطرابيلي

تقرير: تركيا تتودد لمصر لكسر عزلتها الإقليمية

أنا أكثر فنانة عملت أفلام سياسية ووطنية.. نادية الجندي تكشف مؤامرات حيكت ضدها

أحمد كريمة: برنامج تحريك صور الموتي حرام شرعًا

سر انتعاش خزينة نادي الزمالك فى الفترة الحالية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة