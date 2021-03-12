فارس وشهيد لكورونا.. كرم جبر ينعى الكاتب الكبير عباس الطرابيلي

نعى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الحزن، الكاتب الصحفى الكبير عباس الطرابيلى أحد أبرز نجوم الصحافة المصرية الذى وافته المنية.
وكتب جبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى« فيس بوك»: « انعى ببالغ الحزن الكاتب الصحفى الكبير الاستاذ عباس الطرابيلى احد ابرز نجوم الصحافة المصرية ، والمدافعين عن حريتها واستقلالها ، وظل حتى اللحظة الاخيرة ممسكا بالقلم ومدافعا عن الحرية والديمقراطية . واذ ننعى فارسا يسقط اليوم شهيدا بفعل جائحة كورونا ، نناشد الجميع بأن يتخذوا اقصى درجات الحذر والانتباه حتى تمضى هذه الايام الصعبة بسلام ، وحفظنا الله وحفظكم من كل سوء» .