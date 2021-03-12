شحاتة أبو زيد: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة

قال شحاته ابو زيد عضو مجلس النواب، إن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية الحالية ودورها في دعم ومساندة قضايا المرأة، مشيدا بإطلاق منظمة الإيسيسكو عام ٢٠٢١ عاما للمرأة في حضور انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.





وأوضح أبو زيد خلال تصريحات له، أن تمكين ودعم المرأة حق دستوري، حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة فى شـتى مجالات الحياة، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع من خلال إسناد العديد من المناصب القيادية للمرأة في الحكومة والبرلمان وكافة مؤسسات الدولة، تنفيذا الدستور وبتوجيهات من الرئيس السيسي.





واشار عضو مجلس النواب إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصري، بغرفتيه إلى 27% وفى مجلس الوزراء إلى 25%، بالإضافة إلى منح المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية منها، مستشارة الأمن القومى وعدد من المحافظين ونوابهم والقضاة وغيرهم من المناصب القيادية المهمة فى مختلف مؤسسات الدولة.





واكد أن الرئيس السيسي سبق وأطلق عام 2017 عاما للمرأة المصرية في سابقة تاريخية تدل على مكانة المرأة في المجتمع، كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات.



