خبيرة تخطيط: المرأة تمكنت من القيادة وصعدت إلى إتخاذ القرار

قالت الدكتورة نهاد برهام خبيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إن المرأة تمكنت من القيادة وصعدت إلى صنع واتخاذ القرارات الحكومية، وبدأت تأخذ مكانها بكونها نصف المجتمع وليس مهمشة.





وتابعت نهاد برهام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج " الجمعة في مصر" المذاع عبر قناة " إم بي سي مصر": "تمكين المرأة في المجتمع من أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم المرأة بشكل كبير.





وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن البرلمان الحالي يتميز بوجود نائبات ناجحات ومثقفات وعلى أرض صلبة من ملفاتهن.





وأردفت عضوة مجلس النواب:" أنا أمثل في البرلمان بفريق الطاقم الطبي والذي من مهامه رفع كفاءة المنظومة الصحية والتعليمية في مصر ودعم قضايا المرأة.