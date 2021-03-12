بـ 2.3 مليون جنيه.. ضبط 320 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بالبحيرة والدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (البحيرة، الدقهلية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى) وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة .

كما تم ضبط ( 20 طربة لمخدر الحشيش وكذلك كمية مجزئة لذات المخدر وزنت 6 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 5 هواتف محمولة ، 3 طلقات خرطوش ، مكينة تغليف ، 2 قطعة سلاح أبيض ، ميزان ) بحوزة (5 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية – لإثنين منهم معلومات جنائية ) وذلك حال تواجدهم بمسكن أحدهم.





وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.





وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,350,000) مليونان وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .