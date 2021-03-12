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جمال شعبان: فيروس كورونا يهاجم القلب.. والنساء لديهن حصانة فسيولوجية

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:34 م
فيروس كورونا يهاجم
فيروس كورونا يهاجم القلب
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آية التيجي
ظهرت العديد من الدراسات مؤخرا التي أثبت علاقة الإصابة بعدوى فيروس كورونا ومشاكل القلب المختلفة، ولكن هل الأمر صحيح ام لا؟، وهو ما سنقوم بالإجابة عنه في السطور التالية.

وقال الدكتور جمال شعبان مدير المعهد القلب المصري، إن مرضى الضغط المرتفع الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب عضلة القلب الحاد، إذا تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وذلك عبر التسبب في اختلال كهرباء القلب والإصابة بالسكتة المفاجئة.


وأفاد شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن تأثير فيروس كورونا لا يقف عند حدود الرئة بل يشمل القلب أيضا، إذ يهاجم الفيروس "إنزيم الكونڤيرتنج"، وبالتالي يؤثر على فاعلية أدوية الضغط.

وأضاف شعبان، أن الرجال أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب وكذلك بفيروس كورونا، مفسرا ذلك بأن النساء لديهن وقاية فسيولوجية بسبب هرمونات الأنوثة.

وأكد شعبان، أن المدخنين يتصدرون سلم الإصابات سواء بالنسبة لفيروس كورونا أو أمراض القلب؛ حيث ان هناك بعض المضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، وتحتاج إلى التدخل السريع، ومن أهمها :

1- الشعور بضيق التنفس خاصة في كبار السن ومرضى السكر والقلب.

2- تدهور وظائف الكلي وربما حدوث الفشل الكلوي الحاد والارتفاع في إنزيمات الكبد.

3- الارتفاع الشديد في مؤشرات التجلط "d-dimer" وارتفاع نسبة الفيبرينوچن "Fibrinogen" مما يستدعي استخدام الهيبارين لمنع التجلط.

4-  انخفاض الهيموغلوبين وكرات الدم الحمراء بشدة وزيادة نسبة ترسبات الحديد Ferritin في الدم.

5- صعوبة التنفس ونقص كمية الأكسجين في الدم لا يتناسبان مع التغيرات في أشعة الصدر.

6-  زيادة كبيرة جدا في جميع مؤشرات الالتهاب في الجسم.
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