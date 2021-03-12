عندك مانع تكون معانا؟.. حسام غالي يكشف كواليس تعيينه بـ مجلس النواب

قال حسام غالى، نجم الأهلى السابق، إنه لم يكن يعرف عن عمل البرلمان واكتشف أنه أعمق من ذلك، لافتا إلى أنه تدرب كثيرا على قول حلف اليمين وكان فيه رهبة وخوف كبير.





وأوضح "غالى"، خلال استضافته ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc، أن القيادة السياسية وضعت ثقتها " وأبلغونى بالهاتف المحمول وكان وقتها فى الجونة وأبلغوه أنه من المعينين فى مجلس النواب وسألوه "عندك مانع تكون معانا؟ وأجاب بالموافقة والتأكيد على خدمة بلاده.





وأشار إلى أنه لم يبلغ أى شخص بقرار تعيينه بمجلس النواب حتى زوجته خاصة أن الموضوع كان سريا للغاية حتى يقوم بأداء حلف اليمين.