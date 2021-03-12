ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عندك مانع تكون معانا؟.. حسام غالي يكشف كواليس تعيينه بـ مجلس النواب

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:51 م
حسام غالى
حسام غالى
Advertisements
شيرين عادل
قال حسام غالى، نجم الأهلى السابق، إنه لم يكن يعرف عن عمل البرلمان واكتشف أنه أعمق من ذلك، لافتا إلى أنه تدرب كثيرا على قول حلف اليمين وكان فيه رهبة وخوف كبير.

وأوضح  "غالى"، خلال استضافته ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc، أن القيادة السياسية وضعت ثقتها " وأبلغونى بالهاتف المحمول وكان وقتها فى الجونة وأبلغوه أنه من المعينين فى مجلس النواب وسألوه "عندك مانع تكون معانا؟ وأجاب بالموافقة والتأكيد على خدمة بلاده.

وأشار إلى أنه لم يبلغ أى شخص بقرار تعيينه بمجلس النواب حتى زوجته خاصة أن الموضوع كان سريا للغاية حتى يقوم بأداء حلف اليمين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسام غالي وحازم إمام.. مصادر تكشف أسماء المعينين في مجلس النواب

بعد تعيينه بالبرلمان.. المستشار منصف سليمان يطالب بإقرار قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية

رهبة وسعادة.. فخري الفقي يعلق على خبر تعيينه في مجلس النواب

بعد قرار تعيينهم ببرلمان 2021.. النواب الجدد: سنتبنى تشريعات لخدمة الوطن والمواطن.. ومطالب بإقرار قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية.. وضبط النمو الاقتصادي

علي جمعة: تعييني في مجلس النواب هدية من الرئيس

أول رسالة من النائب حسام غالي بعد تعيينه بمجلس النواب

ترشيحاتنا

أول طلبات كارتيرون من نجوم الزمالك

وصول مدير أمن الجيزة لموقع عقار فيصل قبل تفجيره.. صور

طبيعي ومتوقع حدوثه.. عضو نقابة الأطباء عن ارتفاع إصابات كورونا

الكويت.. قرار عاجل بإلغاء النقاط الأمنية في تطبيق الحظر

احذر.. تناول هذه الأطعمة يسبب الشيخوخة المبكرة

إصابة نجل الداعية محمد حسان في اصطدام سيارة بالشيخ زايد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. أفضل 5 سيارات في السوق المصري للسيارات المستعملة .. صور

في حديقة بيته.. مسن يكتشف بقايا قصر يعود تاريخه إلى 700 عام.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللفت يوميا