طبيعي ومتوقع حدوثه.. عضو نقابة الأطباء عن ارتفاع إصابات كورونا

أكد عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور أحمد فتحي، أن مصر لم تدخل بعد في الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا: أننا لازلنا في المرحلة الثانية وأن ارتفاع الإصابات هو أمر طبيعي الحدوث ولا يعني أننا دخلنا في الموجة الثالثة.





وتابع "أحمد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن زيادة الإصابات ترجع إلى إهمال المواطنين للإجراءات الاحترازية، والتهاون في تطبيق القوانين والإجراءات الشديدة للتصدى للفيروس، وكذلك عدم الجدية في توزيع اللقاحات التي تم استيرادها، معقبا: "التطعيمات مرحتش معظم المستشفيات"، مرجحا أن تكون امتحانات الترم الأول عاملا أيضا في زيادة الإصابات.





وأوضح أحمد، أن زيادة درجات الحرارة لا علاقة لها بمدى انتشار الفيروس، وأن نظرية كلما ارتفعت درجة الحرارة قل انتشار الفيروس لا أساس لها من الصحة والتجربة أثبتت ذلك في الصيف الماضي حيث كانت ذروة الموجة الأولى من تفشي كورونا.





وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء، فرض إجراءات شديدة وتنفيذ العقوبات الرادعة للتصدى للفيروس، والتسريع من وتيرة التطعيمات لتجنب الدخول في أي موجات أخرى.







