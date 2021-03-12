طبيعي ومتوقع حدوثه.. عضو نقابة الأطباء عن ارتفاع إصابات كورونا

أكد عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور أحمد فتحي، أن مصر لم تدخل بعد في الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا: أننا لازلنا في المرحلة الثانية وأن ارتفاع الإصابات هو أمر طبيعي الحدوث ولا يعني أننا دخلنا في الموجة الثالثة.
وتابع "أحمد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن زيادة الإصابات ترجع إلى إهمال المواطنين للإجراءات الاحترازية، والتهاون في تطبيق القوانين والإجراءات الشديدة للتصدى للفيروس، وكذلك عدم الجدية في توزيع اللقاحات التي تم استيرادها، معقبا: "التطعيمات مرحتش معظم المستشفيات"، مرجحا أن تكون امتحانات الترم الأول عاملا أيضا في زيادة الإصابات.
وأوضح أحمد، أن زيادة درجات الحرارة لا علاقة لها بمدى انتشار الفيروس، وأن نظرية كلما ارتفعت درجة الحرارة قل انتشار الفيروس لا أساس لها من الصحة والتجربة أثبتت ذلك في الصيف الماضي حيث كانت ذروة الموجة الأولى من تفشي كورونا.
وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء، فرض إجراءات شديدة وتنفيذ العقوبات الرادعة للتصدى للفيروس، والتسريع من وتيرة التطعيمات لتجنب الدخول في أي موجات أخرى.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 505 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 145923 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 639 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.
وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 189000 من ضمنهم 145923 حالة تم شفاؤها، و11169 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.