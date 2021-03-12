جهاز مدينة أكتوبر ينظم احتفالية لتكريم المرأة في جائحة كورونا.. صور

قام جهاز مدينة اكتوبر بتنظيم احتفالية متميزة لليوم العالمي للمرأة برعاية المهندس عادل النجار رئيس جهاز المدينة ووحدة تكافؤ الفرص برئاسة المهندسة حنان عبد العظيم.





كان الاحتفال تحت شعار المرأة في القيادة وتحقيق المساواة في مقاومة كوفيد ١٩، حيث تم تكريم عدد من الأطقم الطبية المتميزة بمدينة ٦ اكتوبر وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة وبعض شخصيات الهيئة والجهاز والمجتمع التي لعبت دورا متميزا ولا زالت تتعامل مع هذه الجائحة .





ومن أبرز المكرمات المهندسة إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالهيئة، ودكتورة "عزة غريب" وكيل كلية طب جامعة ٦ اكتوبر والتي تحدثت عن الدعم النفسي لمرضي أكتوبر، و دكتورة مايسة سمير، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الشيخ زايد والتي تحدثت عن دورالأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا.





كما تم تكريم نادية الكراني رئيس مؤسسة محبة الرحمن بمدينة اكتوبر والتي كان لها دور بارز بتطوير مستشفى اكتوبر المركزي و اثنتين من ملائكة الرحمة من أطقم التمريض من المستشفى المركزي بمدينة اكتوبر .





وتم تكريم أيضا الصحفي سامي صبري عن دوره بكتابة المقالات التي كانت داعمة للاطقم الطبية في وقت جائحة كورونا، بجانب تكريم الإدارات الطبية بمدينة اكتوبر، وتم تكريم مسؤل لجنة المرأة بمجلس الأمناء الدكتورة "ياسمين احمد روبي" ومسؤل لجنة الإعلام "هنا عبد الفتاح".





وتم عرض فيلم وثائقي يعبر عن هذا اليوم وأهميته وكيف كان جهاز المدينة متميزا في التعامل مع هذا الحدث بتجميل احد اهم الميادين و هو ميدان العبور برعاية شركة جهينة؛ وذلك تعبير عن أهمية هذا اليوم .



