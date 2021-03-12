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رياضة

سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته استعدادا لـ وادي دجلة

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:54 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته بدون راحة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ المران بجلسة استمرت 20 دقيقة بين هيثم شعبان المدير الفني للفريق واللاعبين، تحدث خلالها عن المرحلة المقبلة، وكذلك لقاء الزمالك الذي أقيم أمس في الجولة الخامسة عشرة للدوري.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الزمالك مرانا استشفائيا خفيفا، بينما خاض باقي اللاعبين مرانا بدنيا تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مخطط الأحمال بالنادي، ثم خاضوا تقسيمة قوية استعدادا للقاء وادي دجلة.
سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته استعدادا لـ وادي دجلة
سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته استعدادا لـ وادي دجلة
سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته استعدادا لـ وادي دجلة
سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته استعدادا لـ وادي دجلة
سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته استعدادا لـ وادي دجلة
سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته استعدادا لـ وادي دجلة
سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته استعدادا لـ وادي دجلة
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