سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته استعدادا لـ وادي دجلة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته بدون راحة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





وبدأ المران بجلسة استمرت 20 دقيقة بين هيثم شعبان المدير الفني للفريق واللاعبين، تحدث خلالها عن المرحلة المقبلة، وكذلك لقاء الزمالك الذي أقيم أمس في الجولة الخامسة عشرة للدوري.



