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أستاذ علوم الفلك والفضاء: الإنسان يملك التكنولوجيا والإمكانيات لاستعمار الفضاء.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 02:34 ص
كوكب المريخ
كوكب المريخ
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محمود محسن
قال أسامة شلبية أستاذ علوم الفلك والفضاء بجامعة القاهرة، إن الاهتمام الشديد بعلوم الفلك والفضاء لم يكن حديثا، مؤكدا ان الانسان اصبح يملك التكنولوجيا والإمكانيات لاستعمار الفضاء الخارجي.

وأضاف شلبية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المصري أفندي  أنه "بخلاف الإنجاز العلمي والمعرفي لمسبار الأمل، فثمة أهمية استراتيجية كبيرة للمسبار؛ وهي أنه يحقق أمل الشعوب العربية في التواجد بمصاف الدول المتقدمة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

 وأكد أن  المهمة الفضائية قام بها شباب واعد نعتقد أنهم مستقبل الوطن والأمة العربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "هناك فارقا كبيرا بين تدريس علوم الفلك والفضاء وأبحاث هذه العلوم في المعامل التقنية.
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