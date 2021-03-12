اتجوزت مراتى بسرعة.. حسام غالي: سافرت من لندن وقريت الفاتحة

قال حسام غالى ، نجم الأهلى السابق، إنه أصيب بكورونا بعد أسبوعين من جلسة حلف اليمين، لافتا أنه شعر بإرهاق شديد وقتئذ وعمل تحليل pcr وظل 12 يومأ فى عزل نفسه هو وزوجته بعد إصابتها هى أيضا.





وأوضح " غالى " ، خلال استضافته ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أنه تقدم لزوجته فى فترة سريعة وسافر لمدة يوم من إنجلترا إلى القاهرة وقابل والد زوجته وقرأ الفاتحة ثم عاد مجددا إلى لندن وتمت الخطبة وتزوجا بعد 5 أشهر .





ولفت إلى أن زوجته كانت تعتبر الكرة " ضرتها " خاصة أنه كان مشغولا طيلة الوقت ولكن تبدل ذلك بعد إعتزاله وأصبح يعطى أولوية كبرى للأسرة والعائلة .











